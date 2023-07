Oude Rechtbank op Stratumseind in Eindhoven aan de rand van de afgrond: ‘Het is een sterfhuis’

STAND VAN ZAKEN PSV op weg naar Oostenrijk, waar het leggen van de puzzel voor dit seizoen doorgaat

Bij PSV komt de komende weken alles bij elkaar wat voor sportieve druk zorgt. De jacht op een optimale selectie met twintig spelers en vier keepers is nog lang niet voorbij, terwijl het wedstrijdseizoen alweer voor de deur staat. Morgen over drie weken starten de Eindhovenaren aan het officiële deel van hun voetbaljaar, terwijl de groep nog verre van compleet is en trainer Peter Bosz zelfs nog een aantal spelers moet leren kennen.