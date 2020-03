Oude school Schoolstraat/Hemelrijken in Eindhoven nog niet te koop

De situatie van kunstenaar Sacha Koulichov is anders. Hij heeft ooit een huurcontract gekregen om er te wonen. Voor hem geldt de huurbescherming en dus moet de gemeente hem vervangende woonruimte aanbieden. Een eerste aanbieding, een tijdelijke woning, heeft Koulichov afgewezen. Hij wil niet over enkele jaren in dezelfde situatie terechtkomen. Hij denkt ook recht te hebben op meer. Nu ligt de zoektocht even stil, laat hij telefonisch weten, vanwege de corona-crisis.



Dat geldt niet voor Leo van Vegchel, kunstenaar en onder andere mindfullness-trainer, en zijn gezin. Zij wonen in de oude noodlokalen van de school, op het binnenterrein. Van Vegchel was in gesprek met de gemeente over een oplossing, maar daar komen ze niet uit. ,,Want hoewel de gemeente de mond vol heeft over een atelierbeleid, zie je daar in de praktijk weinig van terug", aldus Van Vegchel. Woonruimte vinden lukt waarschijnlijk nog wel, verwacht hij. Maar een ruimte vinden om metaal te bewerken én cursussen te geven, dat is lastiger. Op LinkedIn heeft hij daarom een oproep geplaatst.