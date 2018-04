'Oude sok met inhoud zoekt eigenaar', politie Eindhoven speurt naar drugsdealer

Van Abbemuseum gaat samenwer­ken met Van der Valk-ho­tel Eindhoven

16:00 EINDHOVEN - Het Van Abbemuseum in Eindhoven gaat samenwerken met het Van der Valk-hotel in Eindhoven. Vanaf maandag 23 april is daar een vitrine te zien met kunst uit het Van Abbe, ingericht door ontwerper Piet Hein Eek.