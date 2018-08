Oude tegeltjes zwembad verwijzen naar historie Eindhoven

EINDHOVEN - De tegeltjes die wethouder Yasin Torunoglu en twee toekomstige bewoners gistermiddag losbikten in het voormalige Dommelbad aan de Stratumsedijk, krijgen een plekje in de nieuwbouw. Met leerlingen van het Centrum voor de Kunsten Eindhoven wordt er een kunstwerk van gemaakt voor appartementencomplex Hoog Stratum.

Daarmee gaven de projectontwikkelaars CRA Vastgoed en BPD het startsein voor de sloop van het oude Sportfondsenbad waar CKE tot vorig jaar een onderkomen vond. Vanaf eind dit jaar gaat aannemer Huybregts Relou dan aan de slag om de 34 appartementen te bouwen. Ter gelegenheid van de start boden de bedrijven de aspirant-bewoners, die inmiddels voor de koop van 34 appartementen hebben getekend, de gelegenheid nog eens binnen te kijken in het oude zwembad.

Volledig scherm De gevel van plan Hoog Stratum aan de Stratumsedijk (links) en Jan Smitzlaan wordt herbouwd in de stijl van het oude Sportfondsenbad dat hiervoor gesloopt gaat worden. Ontwerp: Satijn Plus Architecten © CRA Vastgoed/BPD Ontwikkeling

,,Wie heeft hier nog ooit leren zwemmen?", vroeg de acteur in ouderwets zwempak die de bijeenkomst moest opleuken. Een tiental handen ging omhoog. Nou was dat niet altijd een pretje, herinnert Rob Nijman zich. Hij keert terug in zijn geboorteplaats na omzwervingen in onder meer Amsterdam en Rotterdam. ,,Nee die sfeer was naargeestig. Het was altijd koud en je kon door het water op de vloer nooit met droge sokken thuiskomen", herinnert hij zich. Gelukkig kostte het niet veel moeite om zijn Amsterdamse vrouw over te halen. ,,Ik wilde eigenlijk terug naar Amsterdam, maar dat kunnen we niet meer betalen. Gelukkig is Eindhoven ook een bruisende stad."

Volledig scherm Eindhoven start sloop CKE © Fotopersburo van de Meulenhof BV

Verder is er natuurlijk een groep kopers die een grotere woning achterlaat, waar de kinderen inmiddels een forse leegte hebben achtergelaten. Maar er zijn ook jongere toekomstige bewoners. Twee van hen assisteren de wethouder bij het symbolisch losbikken van enkele lichtblauwe tegeltjes.

Vijftiger Harry Hazenberg uit Boxtel gaat er met zijn man samenwonen. ,,Ik heb hoger in de Vestedatoren gewoond, dit is toch prettiger, met meer contact met de wereld." En de andere assistent van Torunoglu lijkt wel de jongste bewoner te worden: Martijn Geerts van 39 jaar haalt in ieder geval de gemiddelde leeftijd fors omlaag. Hij kiest vooral voor het 'monumentale karakter van het mooie project'.

Volledig scherm Het oude Sportfondsenbad Dommelbad aan de Stratumsedijk in Eindhoven in 1935. Het golfslagbad, het eerste in Nederland, heeft maar korte tijd gefunctioneert. Naar verluidt stroomde een groot deel van het gebouw onder water als het water ging golven. © eindhoveninbeeld.com

Even leek het alsof er ook beleggers zijn die appartementen gekocht hebben, zoals dat ook in het andere project van CRA, DOK40 aan het Eindhovensch Kanaal, is gebeurd. Maar dan blijkt dat een koper twee appartementen heeft afgenomen. Die worden voorlopig verhuurd. Later wil hij de woningen koppelen en er gaan wonen.

