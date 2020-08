Ouderen Appel: ‘Eindhoven moet giftreinen weren’

In een brief met vragen aan B en W wil Rennenberg weten hoe hoog dit onderwerp op de urgentielijst van de gemeente en de Veiligheidsregio staat. Directe aanleiding voor de raadsvragen is een serie artikelen in deze krant over de ‘giftreinen’ die over de Brabantroute dwars door de binnensteden rijden.

Soms wel vijf keer meer

,,Mijn ongerustheid is niet van vandaag of gisteren”, zegt hij. Vorig jaar vroeg het OAE samen met DENK in een motie de overschrijding van het aantal toegestane treinen met giftige stoffen door Eindhoven een halt toe te roepen. Daar zou toen aandacht voor zijn, zegt Rennenberg, maar hij heeft er niets meer over gehoord.

Quote De verantwoor­de­lijk­heid ligt bij de gemeente en de Veilig­heids­re­gio Dré Rennenberg, Ouderen Appèl Eindhoven De overschrijding zou nu soms wel vijf keer meer zijn dan wat door de overheid als ‘veilig’ wordt gezien. Hij zegt door de artikelen weer ‘wakker geschud ‘ te zijn, en wil van B en W weten of ze bekend zijn met deze cijfers en of die kloppen, en hoe vaak er gesprekken met de overheid zijn geweest.

Rennenberg: ,,De verantwoordelijkheid ligt bij de gemeente en de Veiligheidsregio.” Hij wijst op de ernstige gevolgen van ongelukken die met giftransporten in het buitenland hebben plaatsgevonden. ,,Het zal ons maar gebeuren, zo'n ongeluk.” Rennenberg maakt zich vooral zorgen over de bewoners van de Hofstraat en omgeving, die al jaren overlast ervaren. Hij zegt na de vakantieperiode met deze buurt in gesprek te gaan en gezamenlijk in actie te willen komen.