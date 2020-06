Ouderen Appèl Eindhoven: stel behandeling plan CPO Philipsdorp uit

Ziekenhui­zen Zuid­oost-Bra­bant: ‘Terug naar het oude? Dat kan niet’

11:23 Totdat een vaccin tegen het coronavirus is ontwikkeld wordt het nooit meer zoals het was in de ziekenhuizen in Zuidoost-Brabant. Bij een tweede golf zal de druk op het personeel opnieuw gigantisch zijn. Het klinkt paradoxaal, maar met minder ervaren teams kunnen misschien meer levens gered worden, denken de bestuursvoorzitters van de ziekenhuizen in de regio.