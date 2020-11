Ouderen Appèl Eindhoven vraagt om verbod van demonstraties KOZP en Pegida wegens coronavirus

Verhaegh geniet van de sensationa­le opmars van Philipp Max: ‘Hij is gewoon ontzettend goed begonnen bij PSV’

17 november Via PSV maakte Philipp Max (27) de afgelopen week met succes de stap naar ‘Die Mannschaft’. En hoe. Alles wijst erop dat hij dinsdagavond in de kraker tussen Spanje en Duitsland in de basis start en al aan zijn derde interland begint. ,,Het is niet zozeer de transfer naar PSV. Vooral zijn uitstekende begin in Eindhoven heeft de aandacht getrokken”, denkt zijn oud-ploeggenoot Paul Verhaegh (37).