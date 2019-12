Ouderen in Woensel vast op verdieping door defecte lift: ‘ze lossen het netjes op’

EINDHOVEN - Consternatie in de Cliostraat in Woensel. Uitgerekend in de dagen tussen Kerst en oudjaar heeft de lift in een van de pas gerenoveerde flats het begeven. Voor een aantal ouderen in het tien verdiepingen hoge gebouw betekent dat in de praktijk een paar dagen huisarrest.

De flat aan de Cliostraat zou je het omgekeerde van een galerijflat kunnen noemen. Het complex is opgedeeld in kolommen: op elke lift zijn per verdieping slechts twee adressen aangesloten. Er is echter geen directe doorsteek naar andere kolommen beschikbaar; dat kan hooguit via het balkon van de buren.

Voor de 95-jarige tante van Ton en Gea van Schaik komt die tegenslag bijvoorbeeld wel op een heel ongewenst moment. Ze had juist zo uitgekeken naar hun gezamenlijke uitje naar de gregoriaanse mis in Uden. ,,Daar leeft ze helemaal van op”, vertelt Gea. ,,Als haar gezondheid het toelaat, gaat ze altijd met ons mee. Maar nu belde ze vrijdag al op: de lift was stuk. Ze kon haar huis niet uit.” Ton en Gea sloegen daarop aan het bellen, met verhuurder Woonbedrijf. Of dat nou echt niet anders kon, zo met de feestdagen. ,,Maar het onderdeel moest uit het buitenland komen.” In de tussentijd kon de woningcorporatie weinig doen, zo klonk het aan de telefoon. ,,In feite sluit je dan toch een aantal mensen op.”

Met dat wat onbevredigende telefoongesprek in het achterhoofd ging het paar zaterdagavond zelf poolshoogte nemen. Daar verdween de irritatie als sneeuw voor de zon. Want buurvrouw Ria wist meer te vertellen. Zo waren ze van Woonbedrijf wel netjes aan de deur geweest, al had ze niet open kunnen doen omdat ze onder de douche stond. En in de brief bleek de corporatie toch best hulpvaardig. Met twee telefoonnummers voor noodzakelijke hulp bij de boodschappen of het uitlaten van de hond. ,,Dat vind ik toch wel heel netjes", concludeert Gea.

Buurvrouw Ria is dat met haar eens, al was ze juist zo blij dat de ingrijpende renovatie achter de rug was. Ze moest er toen zelfs een paar dagen haar huis voor uit. ,,Maar het is mooi geworden. Toen hadden we een noodlift buiten. Het was netjes geregeld.” Het gewraakte liftonderdeel dat nú zo hard nodig is, blijkt uit Italië te moeten komen. ,,Zouden ze dat nou echt niet eerder hier kunnen krijgen?”, vraagt Ton zich nog af. Maar ja. Stuur op vrijdagmiddag een koerier op pad, en het duurt waarschijnlijk ook tot zondag voor-ie terug is.