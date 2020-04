Ouderen met bijbaan zijn de klos door coronacrisis

Dat de inkomsten nu compleet wegvallen en er geen enkele regeling voor hem en anderen in dezelfde situatie is, vindt Nihot niet helemaal eerlijk. Om hoeveel mensen het precies gaat, durft ANBO niet te schatten. Wel heeft de organisatie al van meerdere bijklussende ouderen vragen gehad en daarom is de zaak aan de verantwoordelijken in Den Haag voorgelegd.



Nihot: ,,We willen thuis best even een schnitzel in plaats van een biefstukje eten, daar gaat het niet om. Toch heeft het iets onredelijks dat je jarenlang sociale lasten over dit soort inkomsten betaalt en daar nu niks van over blijft. Men zegt bij de overheidsinstanties dan dat je al pensioen en AOW geniet en dat begrijp ik ook wel. We zitten ook niet in nood, maar toch is het voor ons een groot bedrag dat we structureel kregen en nu ineens weg is. Anderen kunnen zich wel beroepen op allerlei regelingen."