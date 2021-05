Ouderen mogen weer dromen - en Philips helpt om hun wensen waar te maken

Eindelijk weer naar de speeltuin. Maar wat ga je dan eerst doen?

16 mei EINDHOVEN - Zaterdag was het eindelijk zo ver. Speeltuin Philipsdorp was voor het eerst dit jaar weer open. Een moment waar reikhalzend naar was uitgekeken: ,,Mijn dochter vroeg vanochtend iedere 10 minuten of het al tijd was om naar de speeltuin te gaan.”