Ouderen winnen strijd tegen Eindhoven, gemeente verliest vier voorbeeld-rechtszaken

EINDHOVEN - De kans is groot dat de rechtbank in Den Bosch bij in totaal 200 ouderen en zieken uit Eindhoven de bezuiniging op hun schoonmaakhulp terugdraait, omdat het beleid van de gemeente niet deugt. Dat blijkt uit de uitspraak die de meervoudige kamer gisteren heeft gedaan in een viertal voorbeeld-rechtszaken.

Voor het Eindhovense college is dit een uiterst pijnlijke slag. De uitspraken in de vier zaken vormen voor de rechters in Den Bosch een leidraad bij de bijna 200 andere beroepen. ,,Wij zijn verrast door deze uitspraken", zeiden de wethouders Marcel Oosterveer (VVD) en Renate Richters (GroenLinks) dinsdagavond in de gemeenteraad. ,,Wij gingen ervan uit dat onze aanpak een rechtmatige was, mede doordat er meerdere gemeenten en zelfs het ministerie onze opvattingen deelden. Wij hebben tijd nodig om een standpunt te bepalen over de consequenties voor alle overige zaken en ons beleid.” Het college gaat dit 24 september bespreken met de raad.

In alle vier de voorbeeldzaken heeft de rechtbank besloten dat de inwoners voortaan weer dezelfde uren huishoudelijke hulp als voor de bezuinigingsoperatie van de gemeente. Deze voerde GroenLinks-wethouder Richters in 2018 door bij circa 4.500 Eindhovenaren die gebruik maken van dit type hulp. Het gaat om ouderen, zieken en gehandicapten die hier recht op hebben volgens de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Vrijwilligers

De bezuiniging bestond onder meer uit het schrappen van incidentele schoonmaakklusjes uit het standaardpakket. Dat deed Eindhoven bij alle Wmo-cliënten, op een enkele uitzondering na. De redenatie van B en W was dat zij hiervoor een beroep kunnen doen op vrijwilligers.

Tijdens de zitting zei de advocaat van de gemeente dat die vrijwilligers via WIJeindhoven of de website www.wijhelpen.nl te vinden zijn, ‘zo zeker als C&A kleding verkoopt’. De rechtbank zegt nu dat dit onvoldoende is onderbouwd: ‘Deze enkele verwijzing is onvoldoende om te concluderen dat daadwerkelijk structureel vrijwilligers beschikbaar zijn’. Ook vinden de rechters dat in sommige gevallen teveel is beknibbeld op ‘indirecte tijd’, tijd die de hulp nodig heeft om bijvoorbeeld te overleggen met een cliënt.