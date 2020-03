Ouderen zonder kapper door corona: ‘Hoe moet dat nou? Mijn haar is mijn alles’

Eindhoven opent corona-noodloket voor onderne­mers

16:14 EINDHOVEN - In Eindhoven is een noodloket geopend voor ondernemers. Zowel grote als kleine ondernemers en zzp'ers kunnen bij dat loket terecht voor alle vragen over de economische maatregelen van het Rijk en de lokale overheid naar aanleiding van de coronacrisis.