Ouderenbonden: 'Eindhoven, draai bezuiniging op zorg terug'

Laatste reis van in Eindhoven verdronken Nixon Kareth uit Boekel ging naar West Papoea

7:57 BOEKEL - Vorig jaar februari verdronk de 23-jarige papoea Nixon Kareth uit Boekel in de Dommel in Eindhoven. Hij werd begraven in zijn geboorteland, west Papoea Nieuw Guinea, maar dat had heel wat voeten in aarde.