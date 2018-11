Ouders dupe van digitalisering onderwijs

'Keurmerk nodig voor goedwillen­de pandjesei­ge­na­ren in Eindhoven’

7:00 EINDHOVEN - Er moet een keurmerk komen voor goedwillende pandjeseigenaren in woonwijken in Eindhoven. Dat vinden de eigenaar van Diepenbrockstraat 23 en 25 in De Bennekel en de buurt die afspraken hebben gemaakt in een buurtcontract.