Ouders in strijd tegen overbodige regels overheid

EINDHOVEN - Een nieuwe landelijke vereniging voor ouderinitiatieven (LVOI) bundelt de krachten. De dochter van Henny Daniels uit Eindhoven woont bijna vier jaar jaar in een kleinschalig ouderinitiatief in Eindhoven. Het project heet Plu-s. Er wonen tien personen. ,,We hebben veel geleerd. Daarom is het fijn dat anderen straks ook van ons kunnen leren", zegt Daniels.

De Eindhovense is voorzitter van Plu-s, maar tevens bestuurslid van de gloednieuwe Landelijke Vereniging voor Ouder-Initiatieven (LVOI). Die organisatie bestaat sinds juni. Op 28 november vindt de eerste ledenvergadering plaats. Veertig initiatieven hebben zich al aangesloten.

Kleinschalig

Een ouderinitiatief is een project waarin (meestal) ouders een kleinschalige woonvorm realiseren voor hun zoon of dochter. Het kan daarbij gaan om jongeren met een lichamelijke of verstandelijke beperking, autisme kan een rol spelen, maar het kan ook gaan om een combinatie hiervan.

Lucas Middelhoff uit Vught, LVOI-voorzitter, weet dat er zeker honderdvijftig van dit soort initiatieven in het land zijn. ,,Elke maand ontdekken we weer nieuwe. Er zijn er natuurlijk ook die net aan het starten zijn. We zijn zelf ook nog maar net begonnen.”

De diversiteit van de groepen verrast hem keer op keer. ,,Dat vind ik heel mooi. Er zijn er met vijf à zes bewoners, maar ook met dertig. Gemiddeld wonen er twaalf à vijftien in een project. Ze hebben alle hun eigen dynamiek. Alles bij elkaar gaat het om zo’n 3000 mensen.” Ze zitten verspreid over het hele land, maar Brabant is goed vertegenwoordigd.

Over één kam scheren

Er is een belangrijke reden om de LVOI op te richten, geeft Middelhoff aan. ,,Het ministerie van VWS strooit overbodige regelgeving over ons uit. Het scheert al die ouderinitiatieven over één kam met de grote zorgaanbieders. Daar moeten we dus vroegtijdig bij zijn. Dat is belangrijk. We moeten borgen dat de randvoorwaarden goed in stand blijven, zoals het persoonsgebonden budget. ”

De zorgaanbieders zijn professionele organisaties. De ouders (en hun kinderen) die daar gebruik van maken, zijn dat niet, maar zijn wel zeer gemotiveerd en betrokken. ,,Je moet daar enige balans in zien te vinden.”

Enorme bergen werk

Een tweede rol voor de vereniging is de landelijke uitwisseling van ervaringen en het steunen van nieuwe initiatieven. ,,Je loopt tegen allerhande zaken aan", legt Daniels uit. ,,Dat betreft bijvoorbeeld waarden en normen van ouders. Bovendien is er een enorme berg werk te verzetten eer je woningen hebt. Dan kun je veel aan elkaar hebben.”

Wat voor Middelhoff steeds weer de vraag is, is hoe ouders de regie pakken over hun project. ,,Hun betrokkenheid is optimaal. Dat staat haaks op zorginstellingen waar cliënten wonen. Daar is het juist de grootste klus om ouders betrokken te krijgen.”

Broers en zussen

Een ander item is het borgen van de initiatieven. ,,De bewoners worden ouder, maar hun ouders ook. Dan heb je het over de continuïteit van het project. Er komt een moment dat die ouders niet meer in het bestuur kunnen zitten. Hoe betrekken we bijvoorbeeld broers en zussen daarbij?”

Er is verder een ontwikkeling dat gemeenten verantwoordelijk worden voor vormen van beschermd wonen. ,,Wij kijken daar met wantrouwen naar. Veel gemeenten ontmoedigen het gebruik van pgb’s. Daarom willen wij daar een duidelijke stem in laten horen.”

Middelhoff hoopt ook onderzoek te 'mobiliseren’ voor de doelgroep. ,,Er zit hier veel aan gegevens en informatie waar te weinig mee gebeurt. Daar moeten we meer gedegen werk van maken.”