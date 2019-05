Ouders krijgen stoomcursus YouTube in Philips Stadion

De schrijver van het boek ‘Help! Mijn kind zit op YouTube, gaf ouders zaterdag tijdens een YouTube Day in het Philips Stadion een stoomcursus over de videowebsite en de bij kinderen zo populaire videokanalen. ,,Het is een van de best bezochte websites maar ouders hebben vaak geen idee welke filmpjes hun kinderen er bekijken. De algemene opvatting is dat de overheid wel zou ingrijpen als er dingen op staan die schadelijk zijn voor hun kinderen. Maar YouTube is een commercieel bedrijf en de controle zeker niet waterdicht. Gekken die My Little Pony-filmpjes bewerken met pornobeelden ertussen. Helaas is dat ook realiteit.”