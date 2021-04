Ouders van Eindhovense relschoppertje (13) draaien op voor rekening van achttien mille

Zijn praktijk is nét verbouwd, nu moet ernstig zieke huisarts Wouda uit Eindhoven noodgedwon­gen afscheid nemen

19:30 EINDHOVEN - Hij had uitgekeken naar het werken in de vernieuwde praktijk aan de Parklaan in Eindhoven. Eindelijk weer met de praktijkondersteuners onder één dak. Maar huisarts Paul Wouda (64) maakt het niet meer mee. Terminale kanker dwingt hem te stoppen met werken.