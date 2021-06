Oudste boerderij van Eindhoven aan Hofke is verkocht; eigenaar wil er gaan wonen

Oprichter is alles kwijt na jarenlange ruzie over vertrek bij Wish Outdoor

11 juni BEEK EN DONK - In het eindeloze gevecht tussen de oprichters van muziekfestival Wish Outdoor in Beek en Donk trekt Niels van Vijfeijken (35) voorlopig aan het kortste eind. Hij raakte alles kwijt, er dreigt een boete van een half miljoen euro en zijn voormalig compagnon aast op zijn faillissement. Maar wonder boven wonder zijn het humeur en de strijdlust van de voormalig festivalorganisator onaangetast. ,,Ik barst van de energie. Ik zit megagoed in mijn vel.’’