Oudste pand van De Bergen in Eindhoven is nu Turks eethuis

EINDHOVEN - Het oudste pand van De Bergen in de Eindhovense binnenstad is omgebouwd tot een Turkse bakkerij en koffiehuis.

Het pand Grote Berg 23, uit het begin van de 18e eeuw, is met veel respect voor de historie verbouwd. Vanaf vandaag gaan Timur Akkus en zijn zoon Dogukan hier 'gözmele', een soort dichtgeklapte pizza's, bakken.

Onder de naam Borgerhout werd het 'welgelegen' pand voor het eerst genoemd in 1738. Waarschijnlijk was het toen net gebouwd, zo blijkt uit onderzoek van de bouwhistorici Jos en Bauke Hüsken. Daarmee is dit het oudste gebouw dat nog overeind staat aan in De Bergen. In de negentiende eeuw zat er een brouwer in die ook een café en beugelbaan had. Van 1875 tot 1922 is het een bakkerij en daarna decennialang een dameshoedenzaak. In 1971 wordt het verbouwd tot bar.

Bijzondere band

Timur Akkus had er met zijn broer begin deze eeuw ook een café. Dat verklaart wel de bijzondere band met het gebouw. ,,Toen wilde ik hier al een eethuis beginnen, net als de shoarmazaak Alibaba die ik in 1987 op Stratumseind had. Maar mijn broer vond dat het een café moest blijven. Nu kreeg ik de kans het pand te kopen en er mijn eigen zaak Firin Locanta in te beginnen." Met Peter Scipio van Ruimte '68 heeft Akkus het pand nieuw leven in geblazen, met veel respect voor de historie.

De verhoogde vloer is verwijderd voor de toegankelijkheid. Dat gebeurde onder toezicht, voor het geval er archeologische vondsten gedaan zouden worden. Maar dat viel tegen.

Ook moest Akkus een nieuwe stuclaag aanbrengen aan de buitenkant. ,,Maar toen de oude eraf ging, kwamen de oude stenen te voorschijn. Dat is eigenlijk veel mooier. Aan de zijkant zijn echt mooie figuren gemetseld. En er zitten oude muurankers. In de oude kozijnen hebben we glas-in-loodramen gezet", vertelt Akkus enthousiast.

En nu zit er dus een echt Turks eethuis, eigenlijk ook weer een bakkerij (Firin in het Turks), zegt Akkus. Een Locanta, een eethuis waar geen brood maar gözmele klaar gemaakt worden waar je bij staat, met ingrediënten als gehakt, spinazie, of kaas naar keuze. Ook gerechten met rijst (pilaf) en kikkererwten, salades en zoete desserts zijn er straks te krijgen. En een goede koffie hoort er ook bij.