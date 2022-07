Over een nieuw leven in het buitenland: ‘Opnieuw eigen plekje creëren en veroveren’

24 Vrouwen van platform International Creative Women (ICW) laten het zien tijdens een expositie in The Student Hotel in de Eindhovense binnenstad. International Creative Women startte eind 2018 als sociaal platform voor buitenlandse vrouwelijke ondernemers in de regio. Het doel is hun maatschappelijke integratie te bevorderen en zichtbaar te maken, onder andere via exposities.