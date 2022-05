Over perfecte rondleiders door warm Istanbul en een gedreven staatssecretaris

Uiteraard bekeken we ook heel veel kunst, het was tenslotte Biënnale-tijd in Istanbul. En dat deden we allemaal onder de bezielende leiding van zus en broer Uslu. 2005 was het, toen Van Abbedirecteur Charles Esche, samen met zijn Turkse collega Vasif Kortun de zevende Biënnale van Istanbul mocht cureren en wij - de Nederlandse kunstpers - daarover verhalen maakten. De presentaties vonden plaats op verschillende plekken in de stad en het was een heel gedoe om daar op tijd te komen.