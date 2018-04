Overdaad aan glitters en discobollen bij opening De Regenboog

EINDHOVEN - Toepasselijker kon het niet. Met Paul de Leeuw op het podium die zijn grootste hit Vlieg met me mee naar de regenboog zong, werd café de Regenboog, de nieuwe gaybar op Stratumseind in Eindhoven, vrijdagavond officieel geopend.

Zodra Vlieg met me mee door de Rotterdamse vestiging van Bar de Regenboog klinkt, weten bezoekers hoe laat het is. Al zestien jaar sluit Paul de Leeuw iedere nacht de playlist af. Dus toen de ondernemers Patrick Nijenhuis en Thijmen van Pruissen besloten een tweede horecazaak in Eindhoven te openen, was het meteen duidelijk welke artiest ze op hun openingsavond wilde.

Discobollen

Al had zeker de helft van de kroeg, die vrijdagavond een uur na opening al uitpuilt, niet door gehad als er gewoon een cd'tje was opgezet. Aan de bar een biertje bestellen is al een hele opgave, laat staan helemaal voorin bij het kleine podium komen.

Afgeladen vol of niet, de stemming is meteen goed, volgens de studentes Gillian en Erin. ,,Er hangt een chille sfeer en de kroeg ziet er veel mooier uit dan toen het nog de M2 was." De strakke, moderne nachtclub is veranderd in een gezellige gaybar. De helft van de kroeg lijkt overgoten met een laagje glitters en overal hangen spiegels, discobollen en andere attributen.

Wagenwijd open

Het grote verschil met veel andere gaybars zit hem in de voorkant. Uiteraard is de zaak voorzien van een wapperende regenboogvlag, maar wat ontbreekt zijn geblindeerde ramen of dichte deuren met kleine luikjes. De deur staat iedere woensdag tot en met zondag wagenwijd open. Ook voor hetero's. Een stuk prettiger vinden de studentes. Gillian: ,,Als je bij de Pallaz aanbelt bij een klein luikje met een camera op je gericht, voelt dat toch altijd gek."

Quote Ik zie vrijwel alleen maar mannen. Waar zijn de mooie meiden? Brechtje Snijders, bezoekster