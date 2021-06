Overdag ambtenaar in Eindhoven, 's avonds druk met moord en doodslag

EINDHOVEN - Overdag werkt ze als administratief medewerker bij de gemeente Eindhoven, maar in haar vrije tijd stapt ze in een andere wereld. Vandaag verschijnt Oscar, de inmiddels zesde thriller van de Eindhovense schrijfster Yvonne Franssen.

Als kind las de nu 52-jarige Yvonne Franssen al veel en die interesse viel ook haar juffrouw van de lagere school op. Zodoende mocht ze boeken voor de schoolbibliotheek 'proef’ lezen, een baantje waar ze trots op was. Ook was ze toen al dol op spannende verhalen, de avonturen van De Vijf en De Olijke Tweeling bijvoorbeeld. ,,Die fictieve figuren hadden een spannend leven om bij weg te dromen en met een vriendinnetje na te spelen”, vertelt ze.

Dood gebloed

,,Wat later wilde ik ook zelf wel een boek gaan schrijven, maar dat was toch moeilijker dan ik dacht. De verhalen die ik toen schreef leken te veel op al bestaande verhalen of ik liep er in vast. Zodoende bloedden die plannen elke keer dood.”

Dorpse mentaliteit

Franssen rondde het vwo af , maar wist eigenlijk niet was ze daarna moest gaan doen. ,,Studeren was niet in mijn wereld, de mensen met wie ik omging gingen werken. Dat had misschien wel te maken met de dorpse mentaliteit in het Limburgse Echt waar ik vandaan kom.”

Mijn leven kabbelde maar door

Zo kabbelde haar leven maar door, ook na haar huwelijk en steeds vaker vroeg ze zich af waar het echte leven bleef. Al besefte ze dat ze misschien ook gewoon te weinig ambitie had.

Te autobiografisch

,,Maar toen een vriendin van me een boek niet afmaakte, ging bij mij opeens een knop om. Hoe moeilijk kan het zijn, dacht ik en ben gewoon begonnen. Dat eerste manuscript wilde ik uiteindelijk niet laten uitgeven, het had te veel autobiografische elementen. Maar ik ben toen wel meteen aan een ander verhaal begonnen en zo verscheen in 2011 mijn eerste thriller Talio.”

Puzzels bouwen

Franssen houdt van het spannende verhaal en vergelijkt het schrijven ervan met het bouwen van een puzzel. ,,Wat er gebeurt in de eerste helft van mijn boeken weet ik vooraf altijd wel en ook wat het einde moet zijn, maar wat daar tussen gebeurt bedenk ik nog steeds terwijl ik aan het schrijven ben. Ik voel me gewoon lekker bij dit genre en de stijl die ik de laatste tien jaar heb ontwikkeld.”

Futuro Uitgevers, paperback, 200 pagina’s, is verkrijgbaar via de reguliere boekhandel en kost 20 euro.