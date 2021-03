Overlast verwarde mensen neemt vlucht in Eindhoven, wijk-GGD’ers moeten uitkomst bieden

Tal van projecten van regio profiteren mee van geld Brabants herstel­plan; ‘Juist nu als overheid investeren’

3 maart EINDHOVEN/HELMOND - Projecten in de regio profiteren volop mee van de investeringen uit het coronaherstelplan, dat woensdag is gepresenteerd door de provincie en twaalf grote gemeenten. Van het Leefsamen-project rond thuiswonende ouderen tot verdere professionalisering in het digitaal lesgeven in het voortgezet onderwijs.