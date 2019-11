Overleden baby's herdenken bij monument ‘Sterrenlicht’ bij Eindhovens crematorium Rijtackers

EINDHOVEN - Sterrenlicht, zo heet het herdenkingsmonument dat woensdagmiddag 20 oktober bij crematorium Rijtackers in Eindhoven is geopend. Ouders die hun (ongeboren) kind zijn verloren, kunnen daar voortaan terecht om er hun verlies te herdenken en zo een stukje van hun verdriet verwerken.

De opening van het monument van coöperatie DELA bij crematorium Rijtackers ging vooraf aan de inmiddels traditionele Lichtjesavond daar. Jaarlijks gaan daar zo'n duizend mensen heen om er hun geliefden te herdenken in een intieme sfeer. ,,Onder die bezoekers bevinden zich ook altijd mensen die hun kind of foetus hebben verloren, maar tot nu toe was er nooit een specifieke herinneringsplek waar zij terecht konden", zo vertelt locatiemanager Walter Bonte van Rijtackers. ,,Terwijl wij wel regelmatig hoorden dat ook ouders met een overleden ongeboren kind een echt rouwproces doormaken.”

Licht

DELA besloot daarom iets te doen aan het hiaat en vroeg het Eindhovense bedrijf Lamier, maker en ontwerper van grafstenen en -monumenten, een ontwerp voor een monument te maken. Dat heeft geresulteerd in Sterrenlicht, een laag, plat monumentje dat bestaat uit een ster van Anruchter Grünstein met daar omheen een eveneens lage, platte rand van cortèn staal waarop mensen die een kind herdenken, ook nog een bosje bloemen of een brandend kaarsje kunnen plaatsen. De tekst op die stalen rand: Een lichtje dooft, een sterretje ontwaakt. Daarmee is ingespeeld op het thema ‘licht’ dat overal in het crematorium is terug te vinden.

Strooiveldje

DELA en Rijtackers willen met het nieuwe monument mensen tegemoetkomen die zowel in het verleden als in de toekomst een kindje in hun directe omgeving verliezen. Om die reden kunnen deze mensen hier in de nabije toekomst niet alleen terecht om er hun overleden kind te herdenken, maar wordt er ook een strooiveldje ingericht dat specifiek bedoeld is voor deze kleine overleden geliefden.

Steuntje in de rug

Hoewel de opening van monument Sterrenlicht bewust plaatsvond kort voor de Lichtjesavond bij het crematorium, zijn ouders en andere familieleden niet betrokken geweest bij de opening. Locatiemanager Walter Bonte zegt hierover: ,,Met dit monument willen we een herdenkingsplek creëren voor verdriet uit het verleden, maar ook voor de toekomst. Woensdagavond zullen vast al bezoekers van Lichtjesavond deze plek ontdekken. Wij hopen ze daarmee alvast een steuntje in de rug te kunnen bieden. Verder laten we de communicatie over het nieuwe monument en het strooiveldje over aan de ziekenhuizen, artsen en uitvaartverzorgers.”