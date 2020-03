Overleden man in kanaal was 38-jarige inwoner Eindhoven, politie onderzoekt verder

Ruiten van acht stadsbus­sen Hermes in Eindhoven vernield

12:57 EINDHOVEN - In Eindhoven zijn dinsdagavond tussen 21.30 en 23.15 uur de ruiten van in totaal acht stadsbussen van Hermes vernield. Volgens directeur Juul van Hout is het niet duidelijk of de ruiten zijn ingegooid dan wel kapot geschoten.