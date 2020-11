Overleden omdat cybercriminelen het ziekenhuis-systeem gijzelden

Zo’n negen ton in bitcoins. Dat vragen de hackers naar verluidt van het universiteitsziekenhuis in Düsseldorf, nu ruim twee maanden geleden. Zolang niet is betaald, liggen het ziekenhuis en de universiteit plat, zo wordt gedreigd. Maar in de ambulance draait het om seconden. De vrouw heeft hulp nodig en wel nu. Nu moet er worden uitgeweken naar het ziekenhuis in Wuppertal, dik 30 kilometer verderop. Medische personeel zet alles op alles. Tevergeefs. Direct na haar opname in Wuppertal overlijdt de vrouw.