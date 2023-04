Overleden persoon gevonden in Eindhoven, politie houdt verdachte aan

EINDHOVEN - Een overleden persoon is zondagmiddag rond 12.00 uur aangetroffen in de omgeving van de Dr. Poletlaan en de Grote Beekstraat in Eindhoven. Dat is in de buurt van verschillende complexen van de GGzE. De politie heeft een verdachte aangehouden en doet verder onderzoek.