Overleden Ties Walravens (69) uit Eindhoven ‘DBS’er met een gouden hart’

NecrologieEINDHOVEN - Ties Walravens was een belangrijke ‘wervel’ in de DBS-ruggegraat. Zijn betrokkenheid bij de voetbalclub was enorm. Donderdag 27 december is hij op 79-jarige leeftijd overleden.

,,We verliezen met Ties Walravens een DBS-er met een gouden hart”, zegt oud-voorzitter van DBS Henk Boudewijns. ,,Na zijn overlijden op tweede kerstdag heb ik veel berichtjes gekregen van (oud-)spelers, clubmensen en supporters dat Ties een plaats verdient in de Hall of Fame van het Eindhovense amateursportgebeuren.” Een jaar na de oprichting van DBS (Door Broederschap Sterk), in 1953, werd Ties Walravens lid van de Strijpse club. Een middenvelder die voetbalde zoals hij was: met zijn hart en een nooit aflatende inzet.

Oudspeler en -bestuurslid Ad van de Berk: ,,Ik herinner me een wedstrijd eind jaren zestig tegen Terlo. Het regende, een slecht veld en Ties en zijn maatje Johan Pouwels maakten de ene na de andere sliding. Dankzij hun inzet wonnen we met 0-1.”

Gouden periode

Na het vaandelteam speelde Walravens nog in lagere elftallen. En werd hij grensrechter bij het eerste. ,,Het was de gouden periode van DBS, eind jaren negentig”, aldus Boudewijns. ,,We promoveerden elk jaar en toen we de hoofdklasse bereikten, stond Ties te huilen als een klein kind.” Het waren sportieve hoogtijdagen voor de club en ook de gezelligheid kende geen grenzen. In de kantine, waar Walravens met zijn vrouw Fien de scepter zwaaide, bleef het licht na wedstrijden en trainingen lang branden. Hij werd een belangrijke ‘wervel’ in de DBS-ruggegraat. Hij en zijn vrouw raakten steeds meer bij de vereniging betrokken. ,,Ties hoorde bij de ‘klusgroep’ en mede door zijn inzet ontstond op Sportpark Botenlaan een voetbalbolwerk van formaat. Qua voetbal en ook wat accommodatie betrof. We kregen een stenen kantine, fatsoenlijke kleedruimten, een bestuurskamer en natuurlijk een prachtige tribune”, kijkt Boudewijns terug. ,,We hadden, door de inzet van onmisbare mensen als Ties, een accommodatie waar menig eerste divisieclub jaloers op was.”