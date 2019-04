Overleden vrouw (71) in Eindhoven is om het leven gebracht, zoon (40) aangehouden

video Dode vrouw aangetrof­fen in woning Eindhoven, man aangehou­den

21 april EINDHOVEN - In een woning aan het Methusalemplein in Eindhoven is zondagmiddag een dode vrouw aangetroffen. Vermoedelijk gaat het om een misdrijf, aldus de politie. Een man is aangehouden. Hij zou zich zelf bij de politie hebben gemeld.