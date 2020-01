Overleden vrouw aangetroffen in Eindhovense Juralaan

Zal koers van ASML weer verdubbe­len?

10:47 Tussen kerst 2018 en kerst 2019 verdubbelde de beurskoers van ASML. Ook andere grote bedrijven in de regio deden het in 2019 goed op de beurs. Blijft die jubelstemming voor de regionale fondsen of is het einde van de stijging misschien toch in zicht?