Overname huisartsenpraktijk De Oude Toren onduidelijk

Navraag bij de praktijk van Hoevenaars levert geen nadere informatie op: er wordt geen antwoord gegeven op de vraag of en door wie de praktijk is overgenomen. VGZ heeft nog geen nieuw contract afgesloten met een nieuwe arts. Er is wel interesse in overname, weet VGZ, maar de huidige stand van zaken is niet bekend bij de zorgverzekeraar. Wel heeft VGZ de patiënten geïnformeerd over het opzeggen van het contract.