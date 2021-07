Overname ICT Group op het nippertje doorgezet

Met het kapitaal van investeerders NPM Capital en Teslin wil ICT Group grotere overnames doen, liet het bedrijf eerder dit jaar weten. Het consortium van NPM Capital en Teslin stelt daarvoor een groeikapitaal van 200 miljoen euro beschikbaar.

Voor het zover is, moet de overname wel voltooid worden. Om dat voor elkaar te krijgen bood het consortium 14,50 euro per aandeel. Een bod dat anderhalve week geleden werd opgehoogd naar 14,90 euro per aandeel. De bieders verzekerden zich zo van de steun van investeerder Invesco, dat 8,8 procent van de aandelen in handen heeft.

Spannend

Toch bleef het tot op het laatste moment spannend of de overname door zou gaan. Vorige week vrijdag verliep het ultimatum terwijl NPM Capital en Teslin slechts 78 procent van de aandelen hadden verworven waar een minimum van 80 procent vereist was. Dit weekend kwam een laatste investeerder over de brug waardoor de overname alsnog doorgezet wordt.

Aandeelhouders die tot dusver hun stukken niet van de hand deden, krijgen tot 9 augustus de tijd dat alsnog te doen. NPM Capital en Teslin hebben 95 procent van de aandelen nodig om ICT Group volledig in handen krijgen.

ICT Group heeft het hoofdkantoor in Rotterdam staan en een groot kantoor in Eindhoven. Het bedrijf heeft veel klanten in Zuidoost-Brabant. ASML is de grootste opdrachtgever. Vanuit Eindhoven werkt ICT Group ook voor de Duitse auto-industrie, waarvoor het software voor digitale dashboards ontwikkelt.