Overname sportmarketingbureau Triple Double stuit op bezwaren bij dochterbedrijf TDE

Patserbak­ken wurmen zich met veel lawaai door de Wever­straat: 'De overlast van de Kruis­straat is verplaatst’

26 juli EINDHOVEN - Het is gedaan met de relatieve rust in de Eindhovense Weverstraat sinds de Kruisstraat elke avond dichtgaat voor autoverkeer. Patserbakken wurmen zich avond aan avond met veel lawaai door het smalle zijstraatje met rijtjeshuizen. De bewoners zijn het beu en komen massaal in opstand.