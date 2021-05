Overnamebod miljardair Sonnenberg steekt schril af bij opperbeste cijfers Luxaflex; steun in rug voor kritische aandeelhouders

Frustratie en eenzaam­heid van de lockdown dansend in rode boxen

5 mei EINDHOVEN - Dertien dansers in de leeftijd van 8 tot 52 jaar staan met de expo Social Distancing in het Led Light District in winkelcentrum Heuvel. Zij laten ieder afzonderlijk zien wat de lockdown voor hen betekent. Gefilmd met de smartphone en afgedraaid in de rode boxen.