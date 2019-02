Overval in PLUS Eindhoven had grote impact op tienermeisjes: 'Ik stortte in elkaar van angst en verdriet’

EINDHOVEN - Een pistool tegen je hoofd krijgen is een vreselijke ervaring die je maandenlang kan blijven achtervolgen. Twee jonge medewerksters van de PLUS in Eindhoven weten daar alles van. In november vorig jaar werden zij opgeschrikt door een man die in hun supermarkt met een pistool stond te zwaaien. ,,Ik schrik nu nog steeds als er mensen in zwarte kleding binnenkomen.”

Het is vrijdag 16 november als de twee jonge medewerkers, die in Bureau Brabant anoniem hun verhaal doen, op het punt staan om naar huis te gaan. ,,Ik zou na mijn werk nog naar vrienden gaan, maar dat liep even anders”, vertelt het 16-jarig meisje in het Brabantse opsporingsprogramma.

Rond tien over half acht loopt er een man in zwarte kleren en een capuchon over zijn hoofd naar de servicebalie. Onder bedreiging van een vuurwapen dwingt hij de medewerkster om het geld uit de kassa in een tasje te doen. ,,Hij trok zijn wapen en richtte het op mijn borst. Ik was helemaal in shock en ik wist niet wat er gebeurde.”

‘Alles kwam er uit’

De man krijgt zijn zin en ziet het geld in de tas verdwijnen, maar het is niet genoeg. Hij loopt naar een andere kassa en dwingt de 17-jarige kassière om ook geld in het tasje te doen. Ook zij wordt met een vuurwapen bedreigd.

,,Hij hield z’n pistool tegen mijn zij en eiste geld”, vertelt ze. ,,Ik gaf het aan hem, maar hij rende al snel weg omdat mijn collega om hulp riep.” De overvaller vlucht daarna de supermarkt uit en botst nog tegen de elektronische schuifdeuren. ,,Ik stortte daarna in elkaar van angst en verdriet. Alles kwam er toen uit.”

Concentratie op school

Maanden na dato heeft de overval nog veel invloed op de levens van de scholieres. ,,Het had eerst heel veel invloed op mijn concentratie op school. Nu schrik ik nog als mensen in zwarte kleding binnenkomen. Dan denk je: zal het diegene weer zijn of zal het weer opnieuw gebeuren?”

En de medewerkster van de kassa: ,,Ik wil gewoon weer rustig naar mijn werk kunnen gaan.”

Tekst gaat verder onder deze video

Signalement

In Bureau Brabant toonde de politie bewakingsbeelden waarop de man redelijk goed te zien is. Hij heeft een mogelijk een licht getinte huidskleur, een normaal postuur, een beginnend baardje en is ongeveer 1,70 meter lang.

Hij droeg een lichtkleurige spijkerbroek met witte vlekken en gaten, een donkerkleurige jas met capuchon met daaronder en donkerkleurig mutsje. Hij had verder donkere schoenen aan, droeg donkere handschoenen en een zonnebril.

Vierde overval

Hoe triest ook bleef het niet bij deze overval. Vorige week vrijdag was het opnieuw raak: het vierde incident in één jaar tijd. Twee getinte mannen probeerden met grof geweld de supermarkt binnen te dringen.