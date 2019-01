Overval op 't Belske in Eindhoven in Bureau Brabant: eigenaren slaan gewapende man en gooien spullen naar hem

De eigenaren die op dat moment in de snackbar aanwezig waren, lieten het er echter niet bij zitten. Ze sloegen de overvaller met onder andere een wasmand en gooiden een prullenbak richting hem.

De politie is nog steeds op zoek naar de dader en naar getuigen die iets van het voorval mee hebben gekregen.

Het was de tweede overval vorig jaar die het stel kreeg te verduren. In januari was er al een vergelijkbare overval.