Overval op woning in Eindhoven, geen gewonden

Op het moment van de overval is de bewoonster alleen thuis. Ze is boven als in de ochtend plotseling een deur van haar woning wordt ingetrapt. Ze gaat beneden kijken om te zien wat er aan de hand is en ziet dan twee onbekende mannen in haar huis staan. Vermoedelijk hoort ze nog een derde man. Eén van de daders begeleidt haar gedwongen naar boven, waarna de andere mannen het complete huis doorzoeken. Waarnaar ze op zijn, is onduidelijk.