Overvallen Eindhovense (89) in Opsporing Verzocht: 'Ik word nog midden in de nacht huilend wakker’

EINDHOVEN - De malafide slotenmakers die een 89-jarige Eindhovense voor honderden euro’s hadden opgelicht, zitten zeer waarschijnlijk ook achter de brute overval op dezelfde vrouw . Die conclusie durft de politie inmiddels wel te trekken, zo blijkt uit de uitzending van Opsporing Verzocht vanavond. Daarin deed het slachtoffer zichtbaar aangedaan haar verhaal. ,,Ik word nog midden in de nacht huilend wakker.”

De politie spreekt van een trieste zaak en is drie maanden na de brute overval nog volop bezig om de daders te vinden. Politiewoordvoerder Els Reijnders meldde zojuist in het opsporingsprogramma dat er onder andere vingerafdrukken onderzocht worden die mogelijk meer duidelijkheid over de identiteit van de slotenmakers kunnen geven.

Wat gebeurde er?

Hoe zat het ook alweer met deze zaak? Het begint op vrijdagavond 12 oktober als de Eindhovense vrouw met haar hondje gaat wandelen. Als ze thuiskomt ontdekt ze dat ze haar sleutels is vergeten en niet meer naar binnen kan. Ze vraagt haar buren om hulp, die zo vriendelijk zijn een slotenmakersbedrijf te bellen.

Ze benaderen het bedrijf dat bovenaan de zoekmachine komt te staan. Een uur later arriveren twee mannen bij de flat aan de Reinaertlaan in Eindhoven. Zonder overleg boren zij het slot uit en plaatsen een nieuwe. De bewoonster legt alvast 200 euro klaar met de gedachte dat dit bedrag meer dan genoeg is om de slotenmakers te betalen.

Schrik van haar leven

Maar dat blijkt lang niet genoeg. Zodra de mannen klaar zijn bezorgen ze de vrouw de schrik van haar leven met een torenhoge rekening van 950 euro. De oude bewoonster ‘weet niet wat haar overkomt’, maar zegt ook dat ze in haar eentje ‘niets kan betekenen tegen zulke gasten’.

Ze pakt een witte envelop erbij waarin ze haar spaargeld bewaart. De mannen zien hoe zij uit die envelop het volledige factuurbedrag haalt. Pas later dringt het besef tot mevrouw door dat ook de 200 euro weg is die ze had klaargelegd.

Hondje verwonden

Een dag later, rond zeven uur, wordt bij dezelfde vrouw aangebeld. Omdat ze een medewerker van de thuiszorg verwacht, doet ze nietsvermoedend de deur open. Meteen wordt ze ‘met een rotklap’ naar binnen geduwd. Ze vragen al schreeuwend specifiek naar ‘de witte envelop’ en lijken geen middel te schuwen om die in handen te krijgen. Ze dreigen het slachtoffer een vinger af te snijden en haar in brand te steken.

Uit angst dat de mannen haar hondje iets zullen aandoen, geeft het slachtoffer toe en pakt ze de envelop met spaargeld. Op het moment dat de mannen die aanpakken, gaat de deurbel. De daders gaan er onmiddellijk vandoor.

De politie gaat ervan uit dat de malafide slotenmakers van een dag eerder achter de overval zitten.

‘Het zal wel slijten’

Gisteren besteedde de politie in Bureau Brabant al aandacht aan de zaak, maar dinsdag laat de politie een uitgebreider item van de zaak zien. Daarin wordt duidelijk dat de Eindhovense vrouw nog altijd veel last van wat haar is overkomen. ,,Ik word soms midden in de nacht huilend wakker. Dat heb ik nog af en toe”, vertelt de vrouw, terwijl ze haar tranen niet kan bedwingen. ,,Het zal wel slijten...”