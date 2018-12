Overvallen in Zuidoost-Brabant verdringen veel recherchewerk: politie in regio overbelast

De recherche in Eindhoven en Helmond heeft zijn handen zó vol aan de waslijst aan overvallen dat onderzoeken naar andere misdrijven blijven liggen. "En dan hebben we het niet over een worst van een paar euro die wordt gestolen", geeft Frans van Leeuwen, districtschef in Helmond, toe. Te denken valt aan onder andere zware mishandelingen, brandstichtingen, (kleinere) steekpartijen, ripdeals en onderzoeken naar witwaspraktijken of drugsdealers.

Ze worden overstemd door de gewapende overvallen die het slot van dit jaar domineren. In plaats van de gebruikelijke handvol overvallen was het de laatste zeven weken maar liefst 24 keer raak in Zuid-Oost-Brabant. "Je ziet dat dat een enorme impact heeft op een dorp", wijst Van Leeuwen op Beek en Donk, dat samen met Eindhoven 'hofleverancier' is als het om overvallen gaat. ,,Het hakt erin, inwoners zijn gespannen en alert. Daarom wil je dat soort zaken zo snel mogelijk oplossen."

Uitstel

Directe consequentie is dat door die keuze andere zwaardere misdrijven dus blijven liggen. Van Leeuwen benadrukt dat het gaat om uítstel in plaats van áfstel. "De zaken worden later alsnog opgepakt. En er zijn ook onderzoeken waarin nu al het een en ander gebeurt. Alleen duurt het door de overvallen langer voordat ze volledig zijn onderzocht."

Ook de recherche die zich bezighoudt met de zwaarste categorie misdrijven kreeg het dit jaar in meerdere periodes flink voor de kiezen. Onder meer rond september volgden de geweldsdelicten elkaar in rap tempo op en kreeg de afdeling hulp van buitenaf.