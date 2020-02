Overvaller goudwisselkantoor Eindhoven ging ervandoor met tas vol gouden sieraden

UpdateEINDHOVEN - Kettingen, armbanden, zegelringen: de man die eind december het goudwisselkantoor aan de Leenderweg in Eindhoven overviel, maakte onder andere de nodige gouden sieraden buit. Dat maakte de politie bekend in het opsporingsprogramma Bureau Brabant. Het overvallen bedrijf looft zelf een beloning van 100 gram goud uit.

In de uitzending kwam de dader ook uitgebreid op beelden van bewakingscamera's voorbij. Het gaat om een wat gezette man met een donkere baard en snor. Om te voorkomen dat hij duidelijk herkenbaar was, droeg hij een beige pet. De man kwam op 23 december iets na vijven het kantoor binnen en wachtte tot een andere klant weg was. Daarna trok hij een pistool en eiste geld en goud van de manager. Hij wierp de medewerker een zwarte stoffen tas toe om de buit in te doen.

De manager haalde het geld en de sieraden uit een kluisruimte. Tijdens het vullen van de tas besloot de manager plotseling de kluisdeur dicht te duwen. De overvaller kreeg niettemin nog de tas te pakken en vluchtte het pand uit. Hij rende de Leenderweg af in de richting van het Floraplein. De politie sluit niet uit dat de dader vervolgens per auto, scooter of fiets verder is gevlucht.

Onderpand

Het Goudwisselkantoor koopt en verkoopt goud, bijvoorbeeld sieraden, van mensen. Maar klanten kunnen hun eigendommen ook in onderpand geven. In ruil wordt hen een geldbedrag geleend. Door dat later terug te betalen, krijgen ze hun sieraden terug. „En die zijn allemaal veilig gebleven. Die eigendommen liggen hier ook niet in de winkel, maar zijn veilig opgeborgen”, zei regiomanager Geertjan de Keijzer eerder al.

Beloning: 100 gram goud

Voor wie naar aanleiding van de uitzending komt met de gouden tip, kan vanuit het goudwisselkantoor een mooie beloning tegemoetzien. Het bedrijf looft op eigen initiatief namelijk 100 gram goud (waarde: grofweg 4600 euro) uit. „Met het oog op wat er met onze collega is gebeurd, willen we er alles aan doen om dit goed af te sluiten en de dader te pakken. We willen gerechtigheid en een signaal afgeven dat misdaad niet loont.”

Volledig scherm De buitgemaakte sieraden tijdens de overval op het goudwisselkantoor in Eindhoven. © Politie