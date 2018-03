Overvaller in trainingspak bedreigt pompmedewerker Avia met mes in Eindhoven: 'Onderneem geen actie'

Vier gebouwen in de regio genomineerd voor Beste gebouw 2018

20:46 EINDHOVEN - Vier gebouwen in de regio zijn genomineerd voor de prijs Beste gebouw van 2018 van de branchevereniging van architecten. Behalve het nieuwe Eindhovense station ook appartementencomplex Space-S op Strijp-S, de kerk in Oostelbeers en crematorium De Hoge Bocht in Veldhoven.