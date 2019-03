Overvaller met dreadlocks slaat opnieuw toe in winkelcentrum Woensel ondanks politie-inzet

videoEINDHOVEN - De politie en winkeliers zijn de overvallen in Woensel spuugzat, maar toch is het vrijdagavond weer raak. Rond 18.15 uur is er een overval gepleegd bij de ‘feelgoodwinkel’ Casa in winkelcentrum Woensel. Het is nu de vierde overval binnen een week, opnieuw gepleegd door iemand met dreadlocks.

De overvaller heeft geld buitgemaakt en is te voet gevlucht. De politie maakt een klopjacht op hem en spreekt op dit moment met getuigen. Hij sloeg vermoedelijk al acht keer eerder toe in Eindhoven. Casa is een winkel voor huishoudelijke- en tuinartikelen.

Extra inzet

Na alle overvallen van de afgelopen tijd werden supermarkten in Eindhoven-Noord extra goed in de gaten gehouden. Drie avonden, van donderdag tot en met zaterdag, surveilleerden agenten in en rond het winkelcentra in stadsdeel Woensel. Een uitzonderlijke actie, waarbij meer dan veertig agenten op de been waren. Ze hoopten de overvaller te kunnen pakken die misschien al wel zeven keer toesloeg.

,Dit moet nu stoppen‘’, zei de politie afgelopen weekend. Tijdens de actie werden negen supermarkten scherp in de gaten gehouden. Maar er gebeurde niets.

Beveiligers

Na het weekend was de politie in afgeslankte vorm actief, supermarkten werd gevraagd beveiligers in te zetten. Dat kon niet voorkomen dat het deze dinsdagavond alsnog raak was. Een man van een jaar of 25 bedreigde het personeel met een vuurwapen en eiste geld. Een beveiliger raakte gewond aan zijn hoofd.

De overvaller is een negroïde man van midden twintig en draagt meestal een muts met dreadlocks. Het zouden volgens de politie ook nep-dreadlocks kunnen zijn. Hij gebruikte een vuurwapen en is er met een onbekend bedrag in een plastic tas vandoor gegaan. Daarmee komt het signalement van de overvaller overeen met verschillende overvallen in Eindhoven-Noord. De politie heeft een Burgernet-melding uitgedaan, zodat het publiek kan mee zoeken.