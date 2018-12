Overvaller met ‘opvallend grote ogen’ en badslippers gezocht die 82-jarige vrouw overviel in Eindhoven

Rolschaat­sen, muziek en kerstfilms in pand oude V&D in Eindhoven

18:43 EINDHOVEN - Wie rond de feestdagen een filmpje wil pikken, wil rolschaatsen of luisteren naar een live band, kan daarvoor vanaf vrijdag terecht in het Warehouse of Innovation, oftewel het oude V&D-pand in de Eindhovense binnenstad. Onder de noemer Merry X-mas is een uitgebreid programma voor de kerstvakantie op poten gezet.