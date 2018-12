Overvaller zet mes op de keel bij medewerkers Albert Heijn in Eindhoven, beelden getoond in Bureau Brabant

EINDHOVEN - In opsporingsprogramma Bureau Brabant zijn maandagavond camerabeelden getoond van een gewapende overval op een filiaal van Albert Heijn in Eindhoven. De overval vond plaats op maandag 3 december rond 22.15 uur bij het filiaal aan het Franz Leharplein.

Op de beelden is te zien hoe de helemaal in het zwart geklede overvaller een mes op de keel zet bij een medewerker en hem dwingt mee te gaan naar de kluisruimte. In de kluisruimte, waar nog een andere medewerker aanwezig is, moet iedereen op de grond en weer dreigt de overvaller de doodsbange medewerkers met zijn mes.

Scooter

Het geld dat in de kluis zit moet in een grote zwarte tas die de overvaller bij zich draagt. De hele tijd heeft de overvaller het mes in de hand.

Als hij klaar is in de kluisruimte gaat hij weer naar buiten, waar hij in het voorbijgaan nog een medewerker die op de grond ligt een trap tussen zijn ribben geeft. Hij gaat naar buiten waar hij op een klaarstaande scooter springt en ervandoor gaat.

De politie vraagt getuigen zich te melden.