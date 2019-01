Overvallers dreigden vingers hoogbejaarde vrouw (89) af te snijden in Eindhoven, veel geld gestolen

Oud-Philipsbe­drijf Anteryon in Eindhoven gaat over in Chinese handen

15:17 EINDHOVEN - Anteryon, voormalig Philips-bedrijf in lenzen, lasers en andere optische systemen, gaat over in Chinese handen. Het in Eindhoven op de Brainport Industries Campus gevestigde bedrijf, wordt overgenomen door Jingfang Optoelectronics in Suzhou.