Overvallers slaan Eindhovenaar (34) bewusteloos en stelen zijn sieraden

EINDHOVEN - De politie is op zoek naar twee overvallers die in de nacht van vrijdag op zaterdag een 34-jarige Eindhovenaar bewusteloos sloegen en hem beroofden. De overval vond plaats in de Kapitein Pulverstraat. Het slachtoffer had kneuzingen over zijn hele lijf en meerdere wonden aan zijn hoofd.