Paaltjes tegen fout parkeren in Oude Gracht Eindhoven

Van Bommel deelt geen kerstrap­por­ten uit: ‘We willen toeschou­wers lokken’

15:02 Trainer Mark van Bommel blikte vrijdagmiddag vooruit op het duel met AZ van zaterdagavond. Een van de best voetballende ploegen in de eredivisie, zo vindt hij. PSV is winterkampioen als het wint. ,,Maar daar doen wij niet aan”, zegt Van Bommel, die wél geïnteresseerd is in de afrekening bij de eindstreep.