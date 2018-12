Paardengriep volgens veeartsen op zijn retour in Zuidoost-Brabant

Vaker beroep op stichting Leergeld Eindhoven

12:23 EINDHOVEN - Er wordt steeds vaker een beroep gedaan op de stichting Leergeld Eindhoven. Het aantal aanvragen om financiële bijstand is in het seizoen 2017-2018 bijna verdubbeld. Het aantal aanvragen nam in die periode met maar liefst 45 procent toe: van 4.374 in de periode 2016-2017 naar 6.553 in het afgelopen seizoen.