Paardenman Son en Breugel moet taakstraf uitvoeren na zedendelict

W. bekende voor de rechtbank veertien dagen geleden grotendeels de dingen die hem worden aangewreven. Dat hij een keer met zijn vingers in de vagina van een destijds zestienjarig meisje had gezeten, en haar herhaaldelijk op die plek had gekust. Het slachtoffer zat ook in de rechtszaal en liet weten wat dat met haar had gedaan. ,,Mijn leven staat op zijn kop. Wat voelde ik me vies. Mijn spontaniteit is verdwenen, mijn sociale leven is weg, niks is meer leuk."

Alles kon gebeuren omdat W. thuis paarden hield. Jonge meisjes maakten er hun droom waar: zo vaak paardrijden als ze wilden. W. gaf hen daarbij aandacht en betaalde hun startgeld als ze meededen aan wedstrijden. Met één meisje kwam het daarbij tot de seksuele handelingen waarvoor W. terecht stond, veel andere meisjes vertelden de politie over soortgelijke dingen. Een hand op een knie, borsten betasten, op de billen slaan, overdreven hard knuffelen.

Zwaarwegend is voor de rechtbank het overwicht dat W. had op de meisjes. Hij was zestig jaar ouder en ze wilden hem te vriend houden omdat ze bij hem konden paardrijden. De meisjes konden moeilijk nee tegen hem zeggen. Daar maakte hij misbruik van. De rechtbank rekent het de man ook zwaar aan dat hij de ernst van het gebeurde niet in lijkt te zien. Vandaar dat de rechtbank op een zwaardere straf uitkomt dan de officier van justitie eiste. Als hij nog eens in de fout gaat, moet hij 360 dagen de cel in.

